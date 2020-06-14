البيشمركة تعلق على هجوم خانقين وتطالب بتفعيل لجنة عليا مشتركة مع الدفاع





ادانت وزارة البيشمركة يوم الاحد الهجوم الذي شنه تنظيم على قرية للكرد الكاكائيين في قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد وسقط على اثره 12 شخصا بين قتيل وجريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان "مجموعة مسلحة هاجمت ليل 13-14/6/2020 على قرية (دارا) التابعة لقضاء خانقين، ادى الهجوم الى استشهاد سبعة اشخاص من عائلة كوردية كاكائية واصابة خمسة اخرين بجروح".

ودعت الوزارة في بيانها القوات العراقية في تلك الحدود الى حماية ارواح واملاك الناس الابرياء بدون اي تمييز قومي او ديني وان سلامة السكان في تلك الحدود تقع على عاتق تلك القوات المتمركزة هناك.

واكد البيان انه خلال الفترة الماضية، حذرنا عديد المرات من غياب قوات البيشمركة في تلك المناطق ومخاطر الفراغ الامني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

واشار البيان الى انه بارتكاب العديد مثل هذه الجرائم، يتطلب الوضع تفعيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة ومعا وعن طريق (البيشمركة والجيش العراقي) العمل على ملء الفراغات الامنية بشكل يحمي ارواح واملاك المواطنين في تلك المنطقة بكردها وعربها وتركمانها و المكونات الدينية كافة.

واشار البيان الى انه باستهداف الكرد في تلك المناطق واخلاء القرى الكردية بالقوة والجرائم والقتل، من عمل المجموعات الارهابية فقط والتي كانت مع داعش وتريد بهذه الاعمال الخطيرة اجلاء الكرد من المنطقة والاستمرار في عمليات التعريب والتهجير في المنطقة.

واوضح البيان، لذا نؤكد لجميع الاطراف، بان واجب قوات البيشمركة هو منع واحباط حلم الارهابيين ضد المواطنين وسنرد بعنف على اية محاولة واستهداف من هذا القبيل.

