نائب : سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه





اعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري،أنه سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية في الاقليم.



وقال الجبوري في بيان تلقت:" منذ سنوات لم يتم ارسال اموال المنافذ الحدودية ولا مبيعات النفط الخام من الاقليم ، رغم ان نفط الجنوب يذهب لدعم موارد الاقليم ، لكن الاخير لم يوازن بين الاخذ والاعطاء حتى تكون خيرات البلد متساوية لكل المحافظات والمناطق".



واضاف الجبوري انه : ليس جديدا على الاقليم التزمت في قراراته المتصاعدة ضد الحكومة المركزية ،واذا حدث وتصرف بهذا الاطار، سيجبرنا على قطع رواتب الاقليم بشكل كامل وتتحمل حكومته التداعيات".



وبين، أن : الاقليم عندما تضيق به السبل يأتي إلى الحكومة ويطلب الحوار، وعندما تنتهي أزمته يعود الى نفس المربع ويبقى مسيطراً على المنافذ والنفط ،وهذا امر مرفوض تماماً".



ف.ا