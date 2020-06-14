فرض الحجر الصحي على محكمة التمييز وديوان مجلس القضاء في كردستان لهذا السبب

اعلن مجلس القضاء في اقليم كردستان يوم الاحد بناية رئاسته اضافة الى محكمة التمييز بعد تسجيل اصابتين لقاضٍ وموظفٍ فيهما.

وقال المجلس في بيان له انه بعد ظهور حالتين تحملان فيروس كورونا احداهما لقاض في محكمة التمييز في اقليم كردستان والاخرى لموظف في ديوان مجلس القضاء تقرر فرض الحجر الصحي على رئاسة محكمة التمييز، وديوان مجلس القضاء لمدة 14 يوما اعتبارا من تاريخ 14/6/2020.

وعلق مجلس القضاء في الاقليم يوم الخميس الدوام الرسمي في رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل عاصمة اقليم كردستان لمدة اسبوعين جراء تسجيل اصابات بفيروس كورونا لدى قاضيين وعدد من المحامين.