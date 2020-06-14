تطمينات خليجية للعراق بملف الطاقة والرابط الكهربائي

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في مقرّ الوزارة ببغداد، الاحد؛ العلاقات الثنائية، وفيما اشار الطرفان الى جُهُود احتواء التداعيات الاقتصاديّة والصحّية لفيروس كورونا، ناقشا موضوع الطاقة والربط الكهربائيّ و دعم العراق في المحافل الدوليّة.

وقال بيان لوزارة الخارجية ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتيّ، أحمد ناصر المحمد الصباح، في مقرّ الوزارة ببغداد، مشيرا الى ان الجانبين بحثا عدداً من الموضوعات الخاصّة بالعلاقات الثنائيّة "في ضوء ما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ مُطّرد".

واضاف ان الوزير العراقي، اكد على حرص بغداد على تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت، مُعرباً عن تطلّعه لمُواصَلة العمل على دفع العلاقات المُتميّزة بين البلدين، وتطويرها على سائر الصُعُد، وداعياً إلى تكريس التوازن في العلاقات على مُستوى المنطقة بما يُعزّز العلاقات المُشترَكة بين دول المنطقة.

وتابع بيان الخارجية العراقية ان "الجانبين ناقشا تفعيل مُخرجات مُؤتمر الكويت للمانحين، ومُتابعة أعمال اللجنة العراقيّة-الكويتيّة المُشترَكة، والاستعدادات لانعقاد أعمالها في أقرب وقت ببغداد لمناقشة القضايا الثنائيّة العالقة".

واردف "كما بحث الجانبان جُهُود احتواء التداعيات الاقتصاديّة والصحّية لمرض فيروس كورونا، وتبادل الخبرات في هذا الصدد؛ لما يُمثله هذا الوباء من تحدٍّ مُشترَك على مُستوى الاقتصاد، وما تبعه من انخفاض حادّ في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على العراق، والربط الكهربائيّ".

من جهته، وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، شدد على أهمّية تضافر الجُهُود بين البلدين في مُواجَهة الجائحة، ومُواجَهة التحدِّيات كافّة بشكل جماعيّ، فيما نقل رسالة من أمير دولة الكويت ردّاً على رسالة مبعوث رئيس الوزراء العراقي بشأن الأزمة الماليّة في العراق.

واوضح بيان وزارة الخارجية ان الرسالة تتضمن تأكيد الكويت على انها تقف مع العراق على الصُعُد كافة، ومن ذلك تبادل الدعم الثنائيّ بين البلدين، ومجلس التعاون الخليجيّ، وموضوع الطاقة والربط الكهربائيّ، فضلاً عن دعم العراق في المحافل الدوليّة.

ووصل وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر، اليوم الاحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة خارجية العراق؛ فيما أفادت وسائل اعلام كويتية أمس، بأن زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر إلى العراق، تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة جهود الكويت في هذا الصدد، اذ زار اميرها صباح الأحمد العراق قبل عام، كما استضافت الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق.

