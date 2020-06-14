الكويت تقدم مقترحا من ثلاث عناصر لمواجهة الأزمة المالية في بغداد

اعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح يوم الاحد مقترحا يتألف من ثلاث مستويات يمكن العراق من اجتياز الازمة المالية التي يرم بها جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اليوم ان الاخير استقبل الصباح ، حاملا معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت .

وذكر الصباح أن العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر.

واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية.

واشار وزير الخارجية الكويتي الى أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وايضا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات.

من جهته أكد الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها،وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار الكاظمي الى أن لدى البلدين فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفق مبدأ حسن النية، موضحا أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تأريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية.

وبيّن الكاظمي أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومته ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق.

