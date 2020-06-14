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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 03:20 م

تفاصيل جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد

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وصل وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر، اليوم الاحد، إلى  العاصمة  بغداد، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية  .
وأفادت وسائل اعلام كويتية أن زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر إلى العراق، تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة جهود الكويت في هذا الصدد، حيث زار اميرها صباح الأحمد العراق قبل عام، كما استضافت الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق.
وأشارت إلى أهم العناوين على جدول أعمال الزيارة منها دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب ودعم الكويت السياسي لاستقرار العراق.
وأضافت وسائل الاعلم الكويتية، ان الزيارة أيضا ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية مثل تعزيز سبل التعاون الملاحي وغيرها من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
إلى هذا، أعلنت وكالة الأنباء العراقية ان وزير الخارجية أحمد الناصر سيلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية.
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