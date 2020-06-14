ديالى تحذر من كارثة مصدرها بغداد !



حذر مسؤول حكومي في ديالى من كارثة بيئية مصدرها بغداد واصدر توجيها عاجلا لمواجهتها .



وقال نزار اللهيبي مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى ) في تصريح صحفي ، انه اصدر توجيها رسميا بمنع تدفق الشاحنات التي تحمل عشرات الاطنان من النفايات القادمة من بغداد يوميا ، ورميها في اراض زراعية في منطقة بني زيد جنوب الناحية ..



واضاف اللهيبي :" ان مايحصل غير قانوني وسيؤدي الى كارثة بيئية وصحية في آن واحد ، ناهيك عن ضرره في تدمير الاف الدونمات من اخصب اراضي ديالى".



وبين المسؤول المحلي انه ستتم مخاطبة قيادة عمليات بغداد و الجهات الحكومية الاخرى المسؤولة في العاصمة ، عن طريق حكومة ديالى المحلية ، لايقاف هذا الامر فورا ، نظرا لتداعياته البيئية الخطيرة ، لان المنطقة زراعية وتحيط بها قرى سكنية ".



وتضم مناطق بني زيد اراضي زراعية تمتد لالاف الدونمات وتقع جنوب بهرز قرب بغداد.



ف.ا