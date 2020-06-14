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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 02:54 م

ديالى تحذر من كارثة مصدرها بغداد !

ديالى

حذر مسؤول حكومي في ديالى من كارثة بيئية مصدرها بغداد واصدر توجيها عاجلا لمواجهتها .

وقال نزار اللهيبي مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى ) في  تصريح صحفي ، انه  اصدر توجيها رسميا بمنع تدفق الشاحنات التي تحمل عشرات الاطنان من النفايات القادمة من بغداد يوميا ، ورميها في اراض زراعية في منطقة بني زيد جنوب الناحية ..

واضاف اللهيبي :" ان مايحصل غير قانوني وسيؤدي الى كارثة بيئية وصحية في آن واحد ، ناهيك عن ضرره في تدمير الاف الدونمات من اخصب اراضي ديالى".

وبين المسؤول المحلي  انه ستتم مخاطبة قيادة عمليات بغداد و الجهات الحكومية  الاخرى المسؤولة في العاصمة ، عن طريق حكومة ديالى المحلية ، لايقاف هذا الامر فورا ، نظرا لتداعياته البيئية الخطيرة ، لان المنطقة زراعية وتحيط بها قرى سكنية ".

وتضم مناطق بني زيد اراضي زراعية تمتد لالاف الدونمات وتقع جنوب بهرز قرب بغداد.

ف.ا
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