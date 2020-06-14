نائب كردي يدعو الحكومة الاتحادية لتحل محل حزب بارزاني في هذا الملف

طالب عضو كتلة "المستقبل" النيابية سركوت شمس الدين، الحكومة الاتحادية بالسيطرة على الملف النفطي في اقليم كردستان ، وانهاء معاناة موظفي الاقليم في قطع رواتبهم ، عند اية ازمة تحصل بين الطرفين.



وقال شمس الدين، في بيان صحفي :" ان الحكومة الاتحادية تلجأ ، في حال نشوب اي خلاف بينها وبين حكومة الاقليم، الى قطع رواتب الموظفين الذين باتوا ضحية دائمة بين الطرفين".



واضاف :" ان الاولى ان تلجأ لحكومة الى خيارات اخرى تبعد فيها رواتب الموظفين عن اي نزاعات مستقبلية".



ودعا النائب الكردي الحكومة الاتحادية الى "السيطرة على الملف النفطي في الاقليم، والتفاهم بينها وبين الشركات العاملة هناك، لتكسب ود ورضا المواطنين الاكراد وتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة الاخرى، بدلاً من ان يأخذ هذا الدور الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياساته الخاطئة والمستمرة تجاه ابناء الشعب منذ 17 عاما".

ف.ا