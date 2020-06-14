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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 02:43 م

مكلف سابق بتشكيل الحكومة يتحرك لـ " انقاذ العراق " !!

محمد توفيق علاوي

اطلق المكلف السابق بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي ، تجمعا سياسيا باسم  "معاً لانقاذ العراق"، واعلن اهم محاوره.

وقال علاوي في بيان صحفي :" العراق يجب ان يكون من اكثر الدول تقدماً في العالم، لكن  هذا الكلام في وضعنا الحالي يعتبر ضرباً من الخيال".

 واضاف :" نحن على النقيض من ذلك متجهون نحو انهيار كامل، فكيف السبيل لانقاذ البلد ووضع خارطة طريق الى الواقع الذي يستحقه بلد مزدهر يعمه الامن والسلام وتتوفر فيه الخدمات".

واوضح :" ان التجمع سيعمل على ثلاثة محاور ، الاول: ماهي  المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ، والثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ، والثالث وهو الاهم: كيف يمكننا ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لانقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ".

ف,ا
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