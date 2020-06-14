مكلف سابق بتشكيل الحكومة يتحرك لـ " انقاذ العراق " !!



اطلق المكلف السابق بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي ، تجمعا سياسيا باسم "معاً لانقاذ العراق"، واعلن اهم محاوره.



وقال علاوي في بيان صحفي :" العراق يجب ان يكون من اكثر الدول تقدماً في العالم، لكن هذا الكلام في وضعنا الحالي يعتبر ضرباً من الخيال".



واضاف :" نحن على النقيض من ذلك متجهون نحو انهيار كامل، فكيف السبيل لانقاذ البلد ووضع خارطة طريق الى الواقع الذي يستحقه بلد مزدهر يعمه الامن والسلام وتتوفر فيه الخدمات".



واوضح :" ان التجمع سيعمل على ثلاثة محاور ، الاول: ماهي المخاطر المقبلة التي سنواجهها في الاشهر القادمة ، والثاني: هل هناك حلول عملية لمواجهة هذه المخاطر ، والثالث وهو الاهم: كيف يمكننا ان نتحرك معاً لتحقيق ما نصبو اليه لانقاذ البلد ووضع خارطة طريق لتلافي هذه المخاطر والوصول بالبلد إلى شاطئ السلام ".



ف,ا