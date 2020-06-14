رئيس نادي ريال مدريد يضع مصير المدرب زيدان وقائد الفريق راموس على المحك

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كثف اتصالاته مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق و وسيرجيو راموس قائد الفريق الملكي خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى زيادة المحادثات بين بيريز وزيدان وراموس تعود لرغبة الرئيس في إرشاد اللاعبين لطريقة التصرف الصحيحة وعدم القلق أثناء التوقف، ثم انتقل الحديث إلى مسألة خفض الرواتب.

وأوضحت أن بيريز لم يتطرق في حديثه مع راموس إلى مسألة التجديد، لأن كلاهما يعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب.

وشددت على أن النادي حازم في مسألة تجديد عقود اللاعبين الذين يصلون لسن راموس "34 عاما" حيث يصر على التمديد لعام واحد ثم النظر في الأمر مجددا بعد ذلك، في الوقت الذي يتمسك فيه قائد الملكي بالتوقيع على عقد جديد لموسمين على الأقل.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في صيف 2021.

وقالت الصحيفة، إنه لم تتم أيضًا أي مناقشة بين بيريز وزيدان حول مستقبل الأخير، بينما ركزت المحادثات على السيناريوهات المحتملة لعودة الكرة والـ11 مباراة المتبقية في الليجا وموقعة الإياب ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وأراد بيريز نقل الهدوء والثقة إلى زيدان أثناء كل محادثة، سواء عند تحليل ما تم القيام به وما يمكن أن يفعله الفريق في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه الآن جاء وقت زيدان، حيث أن الجميع بات تحت تصرفه عقب استئناف مباريات الليجا، وكل شيء في النادي الملكي بات على المحك حتى مستقبل المدرب الفرنسي.