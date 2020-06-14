بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب نائب : سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية مدرب جديد ينضم لقائمة الرياضيين المصابين بكورونا ديالى تحذر من كارثة مصدرها بغداد ! لجنة نيابية : العراق بامكانه الاستغناء عن استيراد الطاقة في هذه الحالة نائب كردي يدعو الحكومة الاتحادية لتحل محل حزب بارزاني في هذا الملف مكلف سابق بتشكيل الحكومة يتحرك لـ " انقاذ العراق " !! إصابة 120 شخصاً في احتجاجات لبنان.. وحكومة دياب: سنضخ الأموال إلى الأسواق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 14 حزيران 2020 02:27 م

رئيس نادي ريال مدريد يضع مصير المدرب زيدان وقائد الفريق راموس على المحك

زيدان ورمواس وبيريز

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، كثف اتصالاته مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق و وسيرجيو راموس قائد الفريق الملكي  خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

 وأشارت إلى زيادة المحادثات بين بيريز وزيدان وراموس تعود لرغبة الرئيس في إرشاد اللاعبين لطريقة التصرف الصحيحة وعدم القلق أثناء التوقف، ثم انتقل الحديث إلى مسألة خفض الرواتب.

وأوضحت أن بيريز لم يتطرق في حديثه مع راموس إلى مسألة التجديد، لأن كلاهما يعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب.

 وشددت على أن النادي حازم في مسألة تجديد عقود اللاعبين الذين يصلون لسن راموس "34 عاما" حيث يصر على التمديد لعام واحد ثم النظر في الأمر مجددا بعد ذلك، في الوقت الذي يتمسك فيه قائد الملكي بالتوقيع على عقد جديد لموسمين على الأقل.
 وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في صيف 2021.

 وقالت الصحيفة، إنه لم تتم أيضًا أي مناقشة بين بيريز وزيدان حول مستقبل الأخير، بينما ركزت المحادثات على السيناريوهات المحتملة لعودة الكرة والـ11 مباراة المتبقية في الليجا وموقعة الإياب ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

 وأراد بيريز نقل الهدوء والثقة إلى زيدان أثناء كل محادثة، سواء عند تحليل ما تم القيام به وما يمكن أن يفعله الفريق في الفترة المقبلة.

 وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه الآن جاء وقت زيدان، حيث أن الجميع بات تحت تصرفه عقب استئناف مباريات الليجا، وكل شيء في النادي الملكي بات على المحك حتى مستقبل المدرب الفرنسي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميسي

ميسي يواجه عقوبة بعد كسر بروتوكول الدوري الإسباني بسبب لاعب مايوركا 14 حزيران 2020 12:46 م

احمد-راضي

​أحمد راضي في المستشفى للاشتباه بإصابته بكورونا 13 حزيران 2020 02:24 م

safe_image

احذر.. هذا التطبيق يهدد 40 مليون مستخدم للهواتف الذكية حول العالم 13 حزيران 2020 01:24 م

الطاقة الشمسية

فريق عراقي ينجز بحثا علميا لاستخدام الطاقة الشمسية بتنقية الماء الخام 13 حزيران 2020 12:32 م

ميسي

مدرب برشلونة يكشف تطورات إصابة ميسي 13 حزيران 2020 11:39 ص

كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا ورونالدو يهدر ركلة جزاء 13 حزيران 2020 10:07 ص

زاخو

رياضي جديد يذهب ضحية كورونا 13 حزيران 2020 03:43 ص

758

مسلسل “الطاعون” عن الحياة وقت الحجر الصحي يحصد مليون مشاهدة على الإنترنت 12 حزيران 2020 02:06 م

التعليقات