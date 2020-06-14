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الأحد, 14 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 14 حزيران 2020 02:11 م

العشرات من محتجزي رفحاء يتظاهرون في البصرة

رفحاء
نظم العشرات من محتجزي رفحاء وذوي الشهداء والسجناء السياسيين في البصرة، اليوم الأحد، تظاهرة في محيط ساحة الطيران وسط المدينة احتجاجا على مقررات حكومية تتعلق بإلغاء رواتبهم وامتيازاتهم السابقة.

وقال عدد منهم، إنه لا يجوز للحكومة المساس بتلك الحقوق التي حصلوا عليها في مقابل تضحياتهم إبان عهد النظام السابق بحجة التقشف المالي جراء تداعيات أزمة كورونا.

كما أكدوا في بيان لهم أنه "هذه التظاهرة انطلقت لاستمرار زخم الاحتجاجات ضد المؤامرات التي تبنتها حكومة الكاظمي بقراراته الظالمة تجاه المشمولين بقوانين مؤسسات العدالة الانتقالية".

وشهدت البصرة ومحافظات أخرى خلال الايام الماضية تظاهرات مماثلة بمشاركة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وثوار الانتفاضة الشعبانية.
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