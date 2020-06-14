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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 02:08 م

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب

صالح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تأمين اطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم.
وأشار رئيس الجمهورية، خلال استقباله في قصر بغداد، اليوم الأحد، وزيري العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي والشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، كل على حدة بحسب بيان رئاسي  ، الى مضاعفة الجهود للارتقاء بالواقع الرياضي والشبابي وتطوير المنشآت الرياضية، بما يخدم الشباب والمواهب ويلبي طموحاتهم ويطوّر امكانياتهم ويحقق أهدافهم، فضلاً عن السعي لرفع الحظر الكامل عن الملاعب العراقية.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية والاهتمام بالشرائح الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
بدورهما، قدم وزيرا العمل والرياضة عرضاً مفصلاً لجهود الوزارتين في مجالات تأهيل الشباب ورعايتهم، وتقديم الخدمات للأيتام والارتقاء بدور مراكز التدريب المهني، والمشاكل التي تواجه عملهما في ظل جائحة كورونا.
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