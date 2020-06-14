طارق حرب يكشف 8 نقاط سلبية خطيرة في النظام الانتخابي متعدد الدوائر .. التفاصيل الكاملة

كشف الخبير القانوني طارق حرب أن ما ذهب اليه البرلمان من اعتماد الدوائر الانتخابيه المتعدده والكثيره واعتزال المحافظه كدائره واحده سيجعل الانتخابات بعيدة عن العدالة الانتخابيه صحيح ان في كل نظام انتخابي مساويء لكن المساويء التي سينتجها تعدد الدوائر كثيره وعديده لا تقارن بمساويء الدائره الكبيره و مساويء نظام الدوائر المتعدده الجديد فهي:



1- سيادة السلاح فإذا كان للسلاح دور محدد وقليل في الانتخاب على اساس المحافظه اي لا يمكن للسلاح ضبط الدائره الكبيره ولكن السلاح يستطيع ضبط الدائره الانتخابيه الصغيره عندما تكون المحافظه كبغداد مثلاً لها ثلاثين دائره فيستطيع السلاح ضبط الدئره الصغيره.

2- سيادة المال الذي يكون موءثراً في الدائره الصغيره لكن المال لا يستطيع ان يكون موءثراً او يكون تأثيره محدوداً في الدائره الكبيره كالمحافظه..

3- سيادة الجاه سواء اكان الجاه عشائرياً او دينياً في الدائره الصغيره كشيخ عشيره او شيخ دين او رجل معروف دينياً او عشائرياً او اجتماعياً وهذا الجاه سيكون تأثيره محدودا في الدائره الكبيره كالمحافظه لا سيما فاز سابقاً شيوخ عشائر ودين ومعروفين اجتماعياً لكن الدائره الصغيره ستغلق الباب على غيرهم.

4- ستودي الدوائر المتعدده الى عدم العداله اذ سيكون الاختلاف في عدد الاصوات كبيراً اي ممكن دوائر بغداد التي فيها اربعون دائره متعدده مثلا نصفها حقق اصوات اعلاها أقل من اصوات النصف الاخر للدوائر الاخرى اي سيكون لكل دائره عدد معين من الاصوات للفوز وسيفوز في دوائر عدد تكون الاصوات التي حصلوا عليها اقل من عدد اصوات دوائر اخرى نعم ذلك يحصل في الدائره الكبيره المحافظه لكنها تكون قليله جداً مما يكون كثيراً في الدوائر المتعدده.

5- الدوائر المتعدده ستؤدي الى عدم فوز الشخصيات المعروفه والمشهوره على مستوى العراق ومستوى المحافظه لان مثل هوءلاء كأديب وثقيف وسياسي وفنان وعالم له قيمه ومقبوليه واحتمال فوز على مستوى المحافظه ولكن بنعدم احتمال فوزه انتخابياً في الدوائر المتعدده كون معارفه في الدوائر الانتخابيه المتعدده قليل جداً ولكن له احتمال الفوز ادا كانت دائره واحده كالمحافظه لانه مشهور في العراق وفي المحافظه وليس في الدائره الصغيره التي يكون قبوله فيها محدوداً أوغير مقبول اطلاقاً

6- لا بد من ملاحطة الماده 49 من الدستور التي قررت ان النائب يمثل الشعب وليس الدائره الصغيره فاذا كان ذلك مقبولاً الى حد ما في المحافظه فلا يمكن قبولها بالناحيه التي ستعتبر دائره كون نفوسها مائة الف التي يعتبر النائب ممثلاً لهذه الدائره الصغيره وليس ممثلاً للشعب.وبالتالي فالدوائر المتعدده لا توءمن تنفيذ هذا الحكم الدستوري.

7- وهنالك صعوبات لوجستيه في الدوائر المتعدده مما لا تكون موجوده في الدائره المحافظه كتحديدها وتداخلها .

8 – فطالما لم يشرع القانون فبالامكان العدول عن الدوائر المتعدده والاخذ بالدائره الواحده كالمحافظه والاخذ بالنظام الانتخابي البسيط الذي يماثل القبول في الجامعه والذي به نستغني عن مفوضية الانتخابات مما كان عندنا في الانتخابات في اواخر العهد الملكي وماهو موجود في دول الديمقراطيه واوطان الحريه.