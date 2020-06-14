إعادة شاحنات من الحليب المجفف لبلد المنشأ لمضي ثلث مدة صلاحيته

أعادت دائرة البيطرة عدة إرساليات من الحليب المجفف (ايرلندي المنشأ) المخصص للاستهلاك البشري ، الى بلد المنشأ لمضي ثلث مدة صلاحيته.

ونقل بيان للدائرة عن مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة قوله ان الملاكات البيطرية في المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي اعادت اربع شاحنات محملة بالحليب المجفف علامة (گرين فلاج) ايرلندي المنشأ والعائدة الى الشركة المستوردة (مراعي الرافدين) بعد ان تبين ان فترة صلاحيتها تجاوزت ثلث المدة من تاريخ الانتاج.

و اضاف، ان ملاكات المحجر البيطري في منفذ طريبيل تسلمت عدة نماذج من الحليب ، و تبين بعد الفحص انها تجاوزت ثلث مدة الصلاحية ، فتقرر اعادة الكمية باجمعها الى بلد المنشأ.

و اوضح حمزة ان قرار اعادة الحليب المجفف جاء استناداً الى المواصفات القياسية العالمية الخاصة باستيراد المنتوجات الغذائية والحيوانية التي تنص على اعادة المنتوجات المستوردة اذا تجاوزت ثلث فترة الصلاحية.









