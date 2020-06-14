بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب نائب : سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية مدرب جديد ينضم لقائمة الرياضيين المصابين بكورونا ديالى تحذر من كارثة مصدرها بغداد ! لجنة نيابية : العراق بامكانه الاستغناء عن استيراد الطاقة في هذه الحالة نائب كردي يدعو الحكومة الاتحادية لتحل محل حزب بارزاني في هذا الملف مكلف سابق بتشكيل الحكومة يتحرك لـ " انقاذ العراق " !! إصابة 120 شخصاً في احتجاجات لبنان.. وحكومة دياب: سنضخ الأموال إلى الأسواق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 01:59 م

إعادة شاحنات من الحليب المجفف لبلد المنشأ لمضي ثلث مدة صلاحيته

حليب
أعادت دائرة البيطرة عدة إرساليات من الحليب المجفف (ايرلندي المنشأ) المخصص للاستهلاك البشري ، الى بلد المنشأ لمضي ثلث مدة صلاحيته.
ونقل بيان للدائرة  عن مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة قوله ان الملاكات البيطرية في المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي اعادت اربع شاحنات محملة بالحليب المجفف علامة (گرين فلاج) ايرلندي المنشأ والعائدة الى الشركة المستوردة (مراعي الرافدين) بعد ان تبين ان فترة صلاحيتها تجاوزت ثلث المدة من تاريخ الانتاج.
و اضاف، ان ملاكات المحجر البيطري في منفذ طريبيل تسلمت عدة نماذج من الحليب ، و تبين بعد الفحص انها تجاوزت ثلث مدة الصلاحية ، فتقرر اعادة الكمية باجمعها الى بلد المنشأ.
و اوضح حمزة ان قرار اعادة الحليب المجفف جاء استناداً الى المواصفات القياسية العالمية الخاصة باستيراد المنتوجات الغذائية والحيوانية التي تنص على اعادة المنتوجات المستوردة اذا تجاوزت ثلث فترة الصلاحية.




أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

وثيقة .. معمم شيعي : رواتب الخدمة الجهادية حرام شرعا 14 حزيران 2020 03:38 م

محكمة التمييز

فرض الحجر الصحي على محكمة التمييز وديوان مجلس القضاء في كردستان لهذا السبب 14 حزيران 2020 03:31 م

كورونا-بديالى

مدرب جديد ينضم لقائمة الرياضيين المصابين بكورونا 14 حزيران 2020 02:59 م

صحة النجف

تزايد مخيف في الأعداد.. صحة النجف تعلن عن تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا 14 حزيران 2020 01:17 م

العميري

الصحة النيابية: تشكيل لجنة لحل النقاط الخلافية في قانون الضمان الصحي 14 حزيران 2020 01:14 م

اربيل

أربيل تحذّر من "دعاية" تهدف لرفع اسعار البضائع والسلع 14 حزيران 2020 01:06 م

مطار بغداد

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مطار بغداد 14 حزيران 2020 09:38 ص

سامان برزنجي

صحة كردستان: الوقت مازال مبكرا للسيطرة على كورونا 13 حزيران 2020 01:55 م

التعليقات