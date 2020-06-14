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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 01:47 م

أستراليا تتبرع بأكثر من 800 ألف دولار لتلبية احتياجات المرأة العراقية في دهوك ونينوى

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قدمت الحكومة الاسترالية مساهمة مالية بلغت 866,000 دولار استرالي لدعم عمل صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق والاستجابة لاحتياجات 38,000 امرأة وفتاة في محافظتي دهوك ونينوى خلال العام المقبل.
وتهدف المساهمة المالية، حسب بيان للصندوق ، في المقام الأول إلى دعم اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى العراق في عام 2019 نتيجة العمليات العسكرية في المناطق الشمالية الشرقية من سورية، حيث ستركز على النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلى الرجال الذين يدعمون جهود الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وذلك من خلال ضمان وصول هذه الفئات المستهدفة إلى خدمات الاستجابة والوقاية مثل الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات.
واضاف البيان كما يتيح هذا الدعم المالي شراء 8,000 حقيبة وتجهيزها مقدماً للنساء والفتيات في عمر الانجاب، خاصة اللاجئات والنازحات.
وقالت سفيرة أستراليا في العراق، جوان لونديز يسر استراليا مواصلة العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع، وعلى العمل من أجل بناء عالم خال من العنف ضد النساء والفتيات.
كما رحب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق،اولوريمي سوجنرو بهذه المساهمة، قائلاً إن أستراليا شريك ثابت لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونواصل العمل معه والاعتماد على دعمه، فمنذ تشرين الاول 2014 قامت استراليا بتقديم دعم للنساء والفتيات في العراق من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان بلغت قيمته 16.8 مليون دولار استرالي.
واضاف، نحن في صندوق الامم المتحدة للسكان، نثمن هذه الثقة التي اولوها لنا ولعملنا، مبينا ان العراق، بفضل هذه المساهمة الجديدة ، سوف يقترب أكثر من ضمان عدم التخلي عن اي امرأة او فتاة.
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