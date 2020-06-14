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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 01:22 م

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة فارس جنوب إيران

زلزال
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاحد ضواحي مدينة بيرم بمحافظة فارس جنوبي ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بحسب الاعلام الايراني الرسمي , ان الزلزال ضرب ضواحي مدينة بيرم في الساعة الثانية و 34 دقيقة و 15 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي العاشرة و 4 دقائق و 15 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش.
واوضح , ان الزلزال وقع في عمق 9 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.64 والطول الشرقي 53.39 درجة.
واضاف، كما ضرب زلزال اخر بقوة 4.6 ريختر وفي عمق 12 كم من سطح الارض ضواحي مدينة محملة في محافظة فارس في الساعة الثالثة و 45 دقيقة و 3 ثوان بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 15 دقيقة و 3 ثوان مساء السبت بتوقيت غرينتش.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزالين.
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