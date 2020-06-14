الصحة النيابية: تشكيل لجنة لحل النقاط الخلافية في قانون الضمان الصحي



أعلنت لجنة الصحة النيابية، الأحد، تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف على قانون الضمان الصحي.

وقال عضو اللجنة غايب العميري، في تصريح له ، إن “اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها، توصلت إلى حلول لنقاط الخلاف حول قانون الضمان الصحي”.



وأضاف، أن “قانون الضمان الصحي قرئ قراءة أولى وقراءة ثانية، وكان هناك نقاط خلافية بين الحكومة والبرلمان، لذلك شكلت لجنة مشتركة من أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة الصحة وممثلي النقابات الطبية والصحية والتمريضية وعقدت اجتماعات كثيرة وتم حللة هذه الإشكالات”.



وأوضح أنه “تم التوصل لصيغة نهائية جاهزة للتصويت”، مبينا أن “هذه الصيغة ستكون من خلالها نقلة نوعية في الواقع الصحي”.



وتابع العميري، أن “قانون الضمان سيساعد الشرائح الفقيرة وسيكون بادرة خير لتصحيح مسار الواقع الصحي”.