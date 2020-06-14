بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب نائب : سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية مدرب جديد ينضم لقائمة الرياضيين المصابين بكورونا ديالى تحذر من كارثة مصدرها بغداد ! لجنة نيابية : العراق بامكانه الاستغناء عن استيراد الطاقة في هذه الحالة نائب كردي يدعو الحكومة الاتحادية لتحل محل حزب بارزاني في هذا الملف مكلف سابق بتشكيل الحكومة يتحرك لـ " انقاذ العراق " !! إصابة 120 شخصاً في احتجاجات لبنان.. وحكومة دياب: سنضخ الأموال إلى الأسواق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 01:11 م

القانونية النيابية : لايمكن اجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان

مفوضية الانتخابات

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان جميع الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات هي خلافات فنية وستعالج بعد تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة .

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، ان « التعطيل الدستوري للبرلمان، والظروف الصحية الطارئة في البلاد المتمثلة بجائحة كورونا ، حالت دون اكمال قانون انتخابات مجلس النواب «، مشيرا الى ان « الخلافات الحالية هي فنية يمكن معالجتها بالحوار والتوافق، بعد أن يتم تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة «.

واضاف ان « الكتل السياسية قدمت مجموعة مقترحات بشأن عدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها، وكذلك المشكلات الفنية الأخرى المتمثلة بعدم وجود احصاء سكاني دقيق لعدد الدور والمحلات السكنية ، فضلا عن ملف المناطق المختلف عليها بين المركز وإقليم كردستان والمادة 140 «، مبينا ان « حل البرلمان هو من ضمن قانون انتخابات مجلس النواب وليس بمعزل او خارج مسار العملية الانتخابية التي يرسمها القانون الجديد بحسب الدستور.

 واوضح ان « طلب حل البرلمان يتم من خلال رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او عبر طلب خطي موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب ، ثم تعرض للتصويت لتحصل على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، اي تصويت 166 نائبا من العدد الكلي للاعضاء ، بالموافقة على حل البرلمان قبل شهرين من الموعد النهائي المحدد لاجراء الانتخابات».

من جانبه قال  عضو اللجنة القانونية النائب سليم همزة ، ان اكمال قانون انتخابات مجلس النواب ومصادقة صيغته النهائية سيستغرق وقتا طويلا ، بسبب الظروف الحالية لتفشي اصابات كورونا في المحافظات
واضاف همزة ، ان « القانون بحاجة الى اعادته الى مجلس النواب وصياغة بعض الفقرات ثم التصويت النهائي مرة اخرى «، معتبرا ان « اكمال القانون بصيغته النهائية سيتأخر بسبب الظرف الحالي وتفشي اصابات كورونا في المحافظات «.

واوضح ان « المفوضية الجديدة ارسلت اشعارا رسميا الى مجلس النواب ان القانون بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ ، ويحتاج الى تعديل صياغة الفقرات الفنية لتتم مصادقته بالصيغة النهائية «، مبينا ان « الجدول الملحق بتوزيع الدوائر الانتخابية لم يصوت عليه البرلمان حتى الان ، والمفوضية لا تعلم هل ذلك الجدول ضمن القانون ام خارج القانون «.
 واشار الى  ان « هناك جملة ملاحظات تتعلق بتحديد كوتا النساء ،وتحديد الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مشعان الجبوري

مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية 14 حزيران 2020 03:44 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب 14 حزيران 2020 03:35 م

احمد مظهر الجبوري

نائب : سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه 14 حزيران 2020 03:31 م

الطاقة

تطمينات خليجية للعراق بملف الطاقة والرابط الكهربائي 14 حزيران 2020 03:27 م

الكاظمي

الكويت تقدم مقترحا من ثلاث عناصر لمواجهة الأزمة المالية في بغداد 14 حزيران 2020 03:24 م

safe_image

تفاصيل جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى بغداد 14 حزيران 2020 03:20 م

مصطفى-الكاظمي

الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية 14 حزيران 2020 03:02 م

المالية النيابية

لجنة نيابية : العراق بامكانه الاستغناء عن استيراد الطاقة في هذه الحالة 14 حزيران 2020 02:51 م

التعليقات