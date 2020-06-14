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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 01:10 م

الأمن النيابية تطلب استضافة الوفد المفاوض في الحوار الاستراتيجي لهذا السبب

الاعاجيبي
اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية, الاحد, أنها لم تطلع عن تفاصيل الجولة الأولى للمفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية , مبينا انها طلبت من رئاسة مجلس النواب ارسال كتاب لرئاسة مجلس الوزراء لاستضافة الوفد المفاوض والتعرف عما حصل خلالها من نتائج.
وقال عضو اللجنة النائب سعران الاعاجيبي في تصريح لـه , ان “لجنة الامن والدفاع وحتى كافة المهتمين بالمفاوضات بين العراق وأميركا لم يطلعوا على معلومات مؤكدة عن نتائج مباحثات الجولة الأولى من المفاوضات سوى التسريبات التي يتم الحصول عليها من هنا اوهناك وهذه التسريبات ربما قد تكون غير مؤكدة ولايمكن لنا الاعتماد عليها”.
وأضاف ان ” لجنة الامن والدفاع طالبت رئاسة مجلس النواب الى رفع كتاب رسمي الى مجلس الوزراء لاستضافة الوفد العراقي المفاوض للاطلاع عن سير المباحثات بين الجانبين”.
وأشار الاعاجيبي إلى أن “الاستضافة ستكون منفصلة لكل لجنة حسب الاختصاص”.
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