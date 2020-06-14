أربيل تحذّر من "دعاية" تهدف لرفع اسعار البضائع والسلع

حذرت خلية الازمة في محافظة اربيل الجهات والاشخاص الذين يسعون لاستغلال مسألة حظر التجوال لاحتكار البضائع والسلع ورفع اسعارها من انها ستتخذ بحقهم اشد الاجراءات القانونية مطمئنة المواطنين بانه ليس هناك اي قرار لاعلان حظر التجوال التام لحد الان.



وقالت في بيان انه منذ مدة يقوم بعض الاشخاص والجهات باستغلال الوضع غير المرغوب فيه بسبب تفشي جائحة كورونا ويريدون عن طريق نشر الشائعات التي لا اساس لها بشأن اعلان حظر التجوال التام في حدود محافظة اربيل، رفع اسعار السلع والبضائع على المواطنين.



وطمأن البيان المواطنين انه ليس هناك لحد الان اي قرار بشأن حظر التجوال التام في حدود المحافظة، لافتا الى جميع الاخبار والاحاديث الموجودة جميعها مزاعم اناس يريدون بهذا الطريق رفع اسعار البضاع والسلع في الاسواق (الماركيتات) والاسواق الاخرى.