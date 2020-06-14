بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 14 حزيران 2020 01:04 م

الجيزاني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق

معن الجيزاني
طالب الكاتب الصحفي معن الجيزاني، حكومة مصطفى الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق.

وقال الجيزاني في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" إن "البطل الحقيقي الذي حافظ على العراق متماسكاً حتى الآن هو الشعب العراقي".

وأضاف "المسؤولون عن تدمير الدولة وتعريضها لموجات غير منتهية من الإرهاب الدموي والحروب الطائفية وصولا إلى الهزيمة أمام عصابة إرهابية مارقة يجب أن يخضعوا للمحاسبة. هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم!".
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