الجيزاني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق

طالب الكاتب الصحفي معن الجيزاني، حكومة مصطفى الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق.



وقال الجيزاني في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" إن "البطل الحقيقي الذي حافظ على العراق متماسكاً حتى الآن هو الشعب العراقي".



وأضاف "المسؤولون عن تدمير الدولة وتعريضها لموجات غير منتهية من الإرهاب الدموي والحروب الطائفية وصولا إلى الهزيمة أمام عصابة إرهابية مارقة يجب أن يخضعوا للمحاسبة. هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم!".

