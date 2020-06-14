وزير الخارجية الكويتي يصل العراق في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكر التلفزيون الرسمي في خبر أورده أن وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي تمهيدا لعقد اجتماعات وبحث الملفات المشتركة.

وقال مصدر سياسي مطلع، إن الصباح سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية.

وأفادت وسائل اعلام كويتية، بأن زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر إلى العراق، تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة جهود الكويت في هذا الصدد، حيث زار اميرها صباح الأحمد العراق قبل عام، كما استضافت الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق.

وأشارت إلى أهم العناوين على جدول أعمال الزيارة منها دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ودعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب ودعم الكويت السياسي لاستقرار العراق.

وأضافت وسائل الإعلام الكويتية، أن الزيارة أيضا ستشهد بحث عدد من الملفات الثنائية مثل تعزيز سبل التعاون الملاحي وغيرها من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.