بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
مشعان الجبوري يحمل المالكي مسؤولية اجتياج تنظيم "داعش" للموصل انتقاما للحرب العراقية الايرانية رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تأمين رواتب الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب نائب : سيتم قطع رواتب اقليم كردستان اذا رفضت حكومته تسليم مكافحة الارهاب المنافذ الحدودية فيه الكاظمي: العراق والكويت لديهما فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية مدرب جديد ينضم لقائمة الرياضيين المصابين بكورونا ديالى تحذر من كارثة مصدرها بغداد ! لجنة نيابية : العراق بامكانه الاستغناء عن استيراد الطاقة في هذه الحالة نائب كردي يدعو الحكومة الاتحادية لتحل محل حزب بارزاني في هذا الملف مكلف سابق بتشكيل الحكومة يتحرك لـ " انقاذ العراق " !! إصابة 120 شخصاً في احتجاجات لبنان.. وحكومة دياب: سنضخ الأموال إلى الأسواق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 14 حزيران 2020 12:46 م

ميسي يواجه عقوبة بعد كسر بروتوكول الدوري الإسباني بسبب لاعب مايوركا

ميسي

تناسى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قواعد بروتوكول الدوري الإسباني، عقب فوز برشلونة العريض على ريال مايوركا، في أول مباراة للفريقين بعد استئناف النشاط.

واكتسح برشلونة مضيفه مايوركا برباعية دون رد، سجل ميسي خلالها الهدف الرابع في الدقيقة 93، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الإسباني.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرات ميسي وهو يبدل قميصه مع أحد لاعبي مايوركا، وهو ما يخالف قواعد بروتوكول الدوري الإسباني والإجراءات الوقائية.

ويمنع بروتوكول الدوري الإسباني تبادل القمصان بين اللاعبين، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة قرارًا من رابطة الليجا تجاه ميسي ولاعب مايوركا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
زيدان ورمواس وبيريز

رئيس نادي ريال مدريد يضع مصير المدرب زيدان وقائد الفريق راموس على المحك 14 حزيران 2020 02:27 م

احمد-راضي

​أحمد راضي في المستشفى للاشتباه بإصابته بكورونا 13 حزيران 2020 02:24 م

safe_image

احذر.. هذا التطبيق يهدد 40 مليون مستخدم للهواتف الذكية حول العالم 13 حزيران 2020 01:24 م

الطاقة الشمسية

فريق عراقي ينجز بحثا علميا لاستخدام الطاقة الشمسية بتنقية الماء الخام 13 حزيران 2020 12:32 م

ميسي

مدرب برشلونة يكشف تطورات إصابة ميسي 13 حزيران 2020 11:39 ص

كريستيانو رونالدو

يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا ورونالدو يهدر ركلة جزاء 13 حزيران 2020 10:07 ص

زاخو

رياضي جديد يذهب ضحية كورونا 13 حزيران 2020 03:43 ص

758

مسلسل “الطاعون” عن الحياة وقت الحجر الصحي يحصد مليون مشاهدة على الإنترنت 12 حزيران 2020 02:06 م

التعليقات