الحمدان: الدولة العميقة تهدم العراق من الداخل

أكد المحلل السياسي فهد الحمدان، أن الدولة العميقة تشكل خطراً أمنياً وتهدم العراق من الداخل.



وقال الحمدان في تصريح صحفي "لسنا ضد حرية الاديان، لكن عندما يتحول الأمر الى دولة دينية عميقة تتحكم بالقرار السياسي و تؤسس مليشيات و تنهب و تصدر أوامر لأتباعها انتخب ولا تنتخب شارك ولا تشارك".



وأضاف الحمدان، أن "هذه المنظومة المارقة تشكل خطراً أمنياً على العراق وتهدم الوطن من الداخل".

