نائب كردي: المرحلة المقبلة لا تحتمل المجازفة بالاستغناء عن القوات الامريكية وقوات التحالف





اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، أن المرحلة المقبلة لا تحتمل المجازفة بالاستغناء عن القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي.



وقال فقي، في تصريح صحفي انه “لا يمكن المجازفة بإخراج القوات الأمريكية، خاصة ونحن نمر بمرحلة صعبة وحساسة وداعش ما يزال على الأبواب ويشكل خطرا كبيرا على الأوضاع الأمنية في عموم العراق.



وأضاف، أن “الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يسود بين الحكومتين ويترك المجال للحكومة العراقية لاتخاذ ما تراه مناسبا بعيدا عن المزايدات السياسية والتأثيرات الخارجية لأن أي تسرع في اتخاذ القرار ستتحمل الحكومة ورئيس الوزراء بالدرجة الأساس تبعاته الأمنية والسياسية والاقتصادية.



وبين، أن “الفترة القريبة المقبلة لا يمكن المجازفة فيها، بالاستغناء عن دور التحالف الدولي ودور الولايات المتحدة بشكل عام من النواحي الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها العراق.