حزب علاوي يحمل رئيس الوزراء مسؤولية حياة زعيمه





حذّر حزب الوفاق الوطني من مخططات مشبوهة لاستهداف سلامة زعيمه اياد علاوي، محملا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية سلاكة كوادره ورئيسه.



وقال المتحدث الرسمي للحزب ضرغام كاظم في بيان إن “حزب الوفاق الوطني العراقي يحذر من مخططات مشبوهة تستهدف سلامة زعيمه ومؤسسه اياد علاوي، ويحمل رئيس الوزراء مصطفى كاظمي المسؤولية الكاملة عن اي مكروه او سوء قد يلحق بالعاملين في مكتبه، او قيادات وكوادر حزب الوفاق الوطني العراقي الذي قارع الدكتاتورية بكل بسالة.



وأضاف كاظم، ان “اللجوء الى اساليب النظام السابق في القتل والقمع والتخوين لن يزيد السلطة الحاكمة سوى عزلةً ولن يبرر فشلها في مهامها التي جاءت لأجلها، وسيكون لابناء شعبنا الكريم ازاء ذلك مواقف وردود.