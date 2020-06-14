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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 10:53 ص

تويتر يحذف حساب زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي

قيس الخزعلي

أقدمت شركة تويتر، ، على حذف حساب  زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي للمرة الثانية خلال عام، .

وكان تويتر  اغلق في ديسمبر من العام الماضي،  حساب  الخزعلي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
ووضعت الشركة في صفحة الحساب المغلق رسالة توضح أَن الحساب "مقيّد" بدون إيضاح الأسباب وراء هذا الإجراء.


وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع تظاهرات أكتوبر من العام الماضي.
واستهدفت العقوبات كلاً من ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، و حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في  ميليشيا  الحشد  وخميس الخنجر
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية عمت العراق،.

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