بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
خلية الأزمة: دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي سيكون 25 بالمائة حزب علاوي يحمل رئيس الوزراء مسؤولية حياة زعيمه اقبال : الكاظمي امام فرصة ذهبية للخلاص من اثار عقود التراخيص أمريكا تسجّل 734 وفاة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة خطر فايروس كورونا يزداد في ذي قار.. وتحذيرات من كارثة صحية بسوق الشيوخ مقتل وإصابة 12 عسكريا ومدنيا بهجوم لداعش في خانقين بديالى مقتل وإصابة 12 شخصا بهجوم لداعش الإرهابي في خانقين السيطرة على حريق اندلع في معسكر الرد السريع بمطار بغداد تويتر يحذف حساب زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي العمليات المشتركة : قصف معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 10:47 ص

العمليات المشتركة : قصف معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه

معسكر التاجي


اعتبرت قيادة العمليات المشتركة سقوط صاروخي كاتيوشا داخل معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه.

 وقالت  القيادة في بيان: " رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالامن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها ، الا ان هذه الجهات اقدمت مساء  امس  على اطلاق صاروخي كاتيوشا من الشارع الرئيس المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد ، وقد سقطا داخل معسكر التاجي  ( معسكر تابع للقوات الامنية العراقية ) دون خسائر.

واكدت :" ان  العملية  رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة، وعليه فان اجهزتنا الامنية تلقت توجيها  عاجلا  للقيام بجهد استخباري  نوعي للكشف عّن هذه الجهات ، التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لاضعاف العراق، وليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن  العراق انه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
موظفين

خلية الأزمة: دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي سيكون 25 بالمائة 14 حزيران 2020 12:06 م

اياد علاوي

حزب علاوي يحمل رئيس الوزراء مسؤولية حياة زعيمه 14 حزيران 2020 12:02 م

محمد-اقبال-696x435

اقبال : الكاظمي امام فرصة ذهبية للخلاص من اثار عقود التراخيص 14 حزيران 2020 11:47 ص

حريق مكان

السيطرة على حريق اندلع في معسكر الرد السريع بمطار بغداد 14 حزيران 2020 10:55 ص

قيس الخزعلي

تويتر يحذف حساب زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي 14 حزيران 2020 10:53 ص

EaK2cw8XYAA1XDw

مدربه البرتغالي : "ميمي" ليس جاهزا حتى الآن 14 حزيران 2020 10:15 ص

thumbs_b_c_cf5f64ccb571c73c11f7d0e4fa134b4d

رياضي جديد مشتبه باصابته بكورونا 14 حزيران 2020 10:13 ص

079A7820-800x445

الصحة النيابية : قانون الضمان الصحي يستكمل قريبا 14 حزيران 2020 10:12 ص

التعليقات