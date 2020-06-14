العمليات المشتركة : قصف معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه



اعتبرت قيادة العمليات المشتركة سقوط صاروخي كاتيوشا داخل معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه.



وقالت القيادة في بيان: " رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالامن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها ، الا ان هذه الجهات اقدمت مساء امس على اطلاق صاروخي كاتيوشا من الشارع الرئيس المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد ، وقد سقطا داخل معسكر التاجي ( معسكر تابع للقوات الامنية العراقية ) دون خسائر.



واكدت :" ان العملية رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة، وعليه فان اجهزتنا الامنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات ، التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لاضعاف العراق، وليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق انه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب.