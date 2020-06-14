بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
خلية الأزمة: دوام الموظفين خلال الحظر الجزئي سيكون 25 بالمائة حزب علاوي يحمل رئيس الوزراء مسؤولية حياة زعيمه اقبال : الكاظمي امام فرصة ذهبية للخلاص من اثار عقود التراخيص أمريكا تسجّل 734 وفاة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة خطر فايروس كورونا يزداد في ذي قار.. وتحذيرات من كارثة صحية بسوق الشيوخ مقتل وإصابة 12 عسكريا ومدنيا بهجوم لداعش في خانقين بديالى مقتل وإصابة 12 شخصا بهجوم لداعش الإرهابي في خانقين السيطرة على حريق اندلع في معسكر الرد السريع بمطار بغداد تويتر يحذف حساب زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي العمليات المشتركة : قصف معسكر التاجي ..رسالة لاتريد الخير للعراق وشعبه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 14 حزيران 2020 10:47 ص

الجيش الوطني الليبي يواصل هجومه ضد ميليشيات الوفاق.. ويعيد تشكيل غرف عملياته الرئيسية

الجيش الليبي

قرر الجيش الوطني الليبي، إعادة تشكيل غرف عملياته الرئيسية للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها، مؤكداً أن عملياته تهدف لمكافحة الإرهاب والمرتزقة الأجانب.

وكان الجيش الليبي، قد قصف أمس، رتلاً عسكرياً لميليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق غرب مدينة سرت.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي عقيلة الصابر، إن سلاح الجو مستمر في استهداف طلائع الميليشيات التي تحاول التقدم باتجاه سرت.

وأضاف الصابر، أن سلاح الجو نفذ، قصفاً دقيقاً طال رتلاً عسكرياً تابع لميليشيات السراج في ليبيا، غربي مدينة سرت، بمحور الوشكه.

وأكد أن آليات الميليشيات التي تم تدميرها بالكامل بين وادي جارف والوشكه، كانت تحمل مرتزقة سوريين وعناصر من ميليشيات حكومة الوفاق، مؤكداً مقتل جميع الإرهابيين ممن كانوا ضمن الرتل العسكري، الذي هو عبارة عن سيارات دفع رباعي محملة بمدافع من عدة أنواع.

وأشار إلى أن الجيش الليبي في كامل جاهزيته لأي محاولة من الميليشيات للتحرك باتجاه مناطقه.

من جهتها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، طرفي القتال بوقف إطلاق النار فورًا في منطقة جارف وتسهيل وصول فرق الإسعاف من خلال تأمين ممرات إنسانية آمنة للخروج الآمن للمدنيين والجرحى من مناطق الاشتباكات.

إلى ذلك، التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والوفد المرافق له، خلال زيارة الأخير للجزائر.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان ، إن مراسم الاستقبال جرت بقصر «المرادية» الجمهورية بحضور رئيس البرلمان سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، ومدير ديوان الرئاسة نور الدين بغداد دايج ، في مؤشر على أهمية الزيارة.

ودعا تبون، الجمعة الماضية، الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى فسح المجال أمام دول الجوار لحل الأزمة في بلادهم، مشدداً على رفض الحل العسكري.

وانتقد تبون عدم التزام أطراف إقليمية متورطة في الأزمة بمخرجات مؤتمر برلين، واتهمها بإغراق هذا البلد بكميات كبيرة بالأسلحة.

وقال إن الجزائر على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، بما فيها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

كما وصف تدخل الجزائر في الأزمة الليبية بالسليم وليس لها أطماع توسعية أو اقتصادية ونهدف لحقن الدم الليبي وحماية حدودنا.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في ذي قار

خطر فايروس كورونا يزداد في ذي قار.. وتحذيرات من كارثة صحية بسوق الشيوخ 14 حزيران 2020 11:14 ص

جنود أمريكيون

مستشار ترامب: داعش ونفوذ إيران أكبر تهديدين للعراق .. وواشنطن تحدد وقت الخروج 14 حزيران 2020 10:00 ص

كورونا في العراق1

محافظ الأنبار يمدد حظر التجوال الشامل.. وبابل تصدر 12 قرارا لمواجهة فايروس كورونا 14 حزيران 2020 09:49 ص

احتجاجات في البصرة

انتفضت في عهد عبد المهدي وتتجدد أيام الكاظمي.. احتجاجات البصرة عنوان فشل حكومات العراق 14 حزيران 2020 02:10 ص

صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

تحمل بصمات ميليشيا حزب الله الإرهابية.. إطلاق صواريخ "كاتيوشا" من جديد على معسكر التاجي 14 حزيران 2020 01:23 ص

سريا الخراساني الارهابية

ميليشيا بدر.. سرايا الخراساني.. كتائب الإمام علي إرهابيو إيران في العراق يترقبون العقاب الأمريكي 13 حزيران 2020 11:32 م

نوري المالكي ونصر الله والكوثراني و19 مليار دولار عند حزب الله

بالوثائق| بغداد بوست ينشر: 19مليار دولار من أموال العراق في حوزة حزب الله في لبنان 13 حزيران 2020 09:59 م

الرئيس ترامب والكاظمي

تقرير .. واشنطن تضع النقاط على الحروف .. لا انسحاب من العراق والتحدي الأهم أنشطة إيران الشريرة 13 حزيران 2020 04:12 م

التعليقات