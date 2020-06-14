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الأحد, 14 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 14 حزيران 2020 10:18 ص

العمليات المشتركة عن قصف معسكر التاجي: رسالة لا تريد الخير للعراق وسنكشف عن منفذيه

معسكر التاجي

علقت قيادة العمليات المشتركة، على عملية استهداف معسكر التاجي التابع للقوات العراقية شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان صحفي: "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الأوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الأمنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها، إلا أن هذه الجهات أقدمت مساء اليوم السبت على إطلاق صاروخي كاتيوشا من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد".

وأضافت أن "الصاروخين سقطا داخل معسكر التاجي دون خسائر".

وأشارت القيادة إلى أن "هذا القصف هو رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه، خاصة خلال هذه المرحلة، وعليه فإن أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لإضعاف العراق، وليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب".

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