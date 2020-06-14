مدربه البرتغالي : "ميمي" ليس جاهزا حتى الآن



كشف مدرب نادي بورتيمونينسي البرتغالي، باولو سيرجيو، ان مهاجم المنتخب الوطني العراقي ، مهند علي "ميمي" ليس جاهزاً للمشاركة واللعب مع الفريق حتى الان.



وقال سيرجيو لوسائل اعلام محلية برتغالية :" ان ميمي عليه مواصلة العمل للحصول على فرصته وينتزع مكاناً له في التشكيلة الاساسية ".



واضاف :" الذي افهمه ان ميمي ليس مستعداً حتى اللحظة ، ويجب عليه ابداء رغبته في المشاركة في المباريات من خلال بذل المزيد من الجهد في التدريب".



تجدر الاشارة الى ان بورتيمونينسي خاض مباراتين في الدوري البرتغالي بعد جائحة كورونا ولم يشارك ميمي في اي منهما .