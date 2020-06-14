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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 14 حزيران 2020 10:13 ص

رياضي جديد مشتبه باصابته بكورونا

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رياضي جديد مشتبه باصابته بكورونا


خضع مدرب فريق اشبال نادي الحدود سيف علي، للحجر الصحي بعد الاشتباه باصابته بفايروس كورونا.

وقال المنسق الاعلامي لنادي الحدود زيد الزيدي :" ان لاعب فريق الحدود السابق ، مدرب فئة الاشبال الكابتن سيف علي ، يخضع حالياً للحجر الصحي للاشتباه باصابته بفايروس كورونا ".

واضاف :" ان علي خضع للفحوصات الطبية بعد ارتفاع درجة حرارته وظهور اعراض المرض لديه، لذلك من اجل سلامته وسلامة عائلته خضع للحجر الصحي ، بانتظار ظهور النتائج ".

يذكر  ان النجم الدولي السابق احمد راضي يخضع للحجر الصحي الآن للاشتباه باصابته بفايروس كورونا، فيما توفي  المدرب علي هادي يوم امس الاول الجمعة.
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