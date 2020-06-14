رياضي جديد مشتبه باصابته بكورونا





خضع مدرب فريق اشبال نادي الحدود سيف علي، للحجر الصحي بعد الاشتباه باصابته بفايروس كورونا.



وقال المنسق الاعلامي لنادي الحدود زيد الزيدي :" ان لاعب فريق الحدود السابق ، مدرب فئة الاشبال الكابتن سيف علي ، يخضع حالياً للحجر الصحي للاشتباه باصابته بفايروس كورونا ".



واضاف :" ان علي خضع للفحوصات الطبية بعد ارتفاع درجة حرارته وظهور اعراض المرض لديه، لذلك من اجل سلامته وسلامة عائلته خضع للحجر الصحي ، بانتظار ظهور النتائج ".



يذكر ان النجم الدولي السابق احمد راضي يخضع للحجر الصحي الآن للاشتباه باصابته بفايروس كورونا، فيما توفي المدرب علي هادي يوم امس الاول الجمعة.

