ماهي " عمليات الصدمة " التي اطلقتها الاتصالات ؟





اطلقت وزارة الاتصالات ، "عمليات الصدمة" لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي:" ان العمليات انطلقت بتنسيق مشترك بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات مع جهازي المخابرات والامن الوطني وقوات الرد السريع ، للكشف عن مواقع وابراج وعقد ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى و المحافظات الاخرى ، وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة".



واضافت:" ان عمليات الصدمة بدأت في جميع قواطع محافظة ديالى بتعاون كبير بين جميع الجهات ، بضمنها محافظة ديالى وقوات الاسايش في بعض المناطق والجهات الامنية المختصة ، التي اخذت بدورها تغطية الجانب الامني للوصول الى المهربين الحقيقيين ".

