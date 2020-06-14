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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 14 حزيران 2020 10:10 ص

ماهي " عمليات الصدمة " التي اطلقتها الاتصالات ؟

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ماهي " عمليات الصدمة " التي اطلقتها الاتصالات ؟


اطلقت وزارة الاتصالات ، "عمليات الصدمة" لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي:" ان العمليات انطلقت بتنسيق مشترك بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات مع جهازي المخابرات والامن الوطني وقوات الرد السريع ،  للكشف عن مواقع وابراج وعقد ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى و المحافظات الاخرى ، وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة".

واضافت:"  ان عمليات الصدمة بدأت في جميع قواطع محافظة ديالى بتعاون كبير بين جميع الجهات ، بضمنها محافظة ديالى وقوات الاسايش في بعض المناطق والجهات الامنية المختصة ، التي اخذت بدورها تغطية الجانب الامني للوصول الى المهربين الحقيقيين ".
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