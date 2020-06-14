القانونية النيابية : خلافات حادة حول تعديلات قانون التقاعد



كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن خلافات حادة بين الكتل البرلمانية بشأن تعديلات قانون التقاعد العام ، مبينة ان التعديلات ستاخذ مدة اطول.



وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي :" ان هناك خلافات كثيرة بين الكتل بشأن قانون التقاعد العام بسبب الخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة عادل عبد المهدي باحالة ثلاثة مواليد الى التقاعد ".



واضافت نصيف :" ان احالة ثلاثة مواليد الى التقاعد قد افرغت الدولة من الخبرات في كافة المجالات ، خاصة في المجالين الاداري والفني".



واوضحت :" ان الخلافات تتركز على تعديل سن التقاعد وصندوق التقاعد ومواضيع اخرى ، وان اقرار التعديلات يحتاج الى وقت ومدة اطول لتصفية الخلافات".