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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 14 حزيران 2020 10:01 ص

الفتح يطالب باشراك البرلمان والقوى السياسية في المباحثات مع اميركا

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الفتح يطالب باشراك البرلمان والقوى السياسية في المباحثات مع اميركا

طالب تحالف "الفتح"  ، الحكومة باشراك  مجلس النواب والقوى السياسية في مباحثاتها مع امريكا.

وقال النائب عن التحالف  محمد كريم في تصريح صحفي :" يجب على الحكومة ان تشرك مجلس النواب والقوى السياسية في مباحثاتها مع الولايات المتحدة الامريكية لانجاح التفاوض بين البلدين”، مبينا :" ان تحالف الفتح طرح رؤيته للمباحثات ، بان  الشخصيات المفاوضة يجب ان تكون عراقية وطنية ".

واضاف :" ان مجلس النواب حسم قضية الوجود الامريكي منذ التصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد "، مبينا :" ان  مجلس النواب سيتابع جميع بنود المباحثات ، ولن تمر دون التصويت عليها داخل البرلمان".
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