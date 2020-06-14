الفتح يطالب باشراك البرلمان والقوى السياسية في المباحثات مع اميركا



طالب تحالف "الفتح" ، الحكومة باشراك مجلس النواب والقوى السياسية في مباحثاتها مع امريكا.



وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي :" يجب على الحكومة ان تشرك مجلس النواب والقوى السياسية في مباحثاتها مع الولايات المتحدة الامريكية لانجاح التفاوض بين البلدين”، مبينا :" ان تحالف الفتح طرح رؤيته للمباحثات ، بان الشخصيات المفاوضة يجب ان تكون عراقية وطنية ".



واضاف :" ان مجلس النواب حسم قضية الوجود الامريكي منذ التصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد "، مبينا :" ان مجلس النواب سيتابع جميع بنود المباحثات ، ولن تمر دون التصويت عليها داخل البرلمان".