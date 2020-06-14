محافظ الأنبار يمدد حظر التجوال الشامل.. وبابل تصدر 12 قرارا لمواجهة فايروس كورونا

قرر محافظ الأنبار ورئيس خلية الأزمة فيها علي فرحان الدليمي، تمديد حظر التجوال التام في المحافظة، بينما أصدرت خلية اللازمة في بابل، 12 قرارا بشأن حظر التجوال والاجراءات الوقائية من كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار في بيانه، إنه "بأمر محافظ الأنبار رئيس خلية الأزمة، يستمر الحظر التام ما عدا الدوائر المشمولة بالاستثناء".

وأضاف أنه "يمنع الدوام الرسمي لبقية الدوائر لحين اجتماع خلية الأزمة، يوم الاثنين وإصدار القرار المناسب".

وذكر بيان لخلية الأزمة في بابل، أن " حظر التجوال تقرر أن يكون بشكل جزئي لمدة أسبوع يبدأ من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤ ويكون يوم الخميس والجمعة والسبت حظر شامل".

وتابع: " تقرر منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق ( المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، المولات الكبيرة القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، المسابح، )، بإستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات، و إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين".

وشدد على " الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن (٢) متر بين شخص وآخر ومنع دخول الافراد والعجلات من المحافظات كافة باستثناء منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين وان يكون دوام الدوائر الدولة بنسبة 25% ".

وأضاف أن " القرارات الزمت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وكذلك توزيع فرق التعفير التابعة للدفاع المدني على كافة مناطق المحافظة ودعمها من قبل خلايا الأزمة في المحافظة".

وبين ان " الخلية توجه المستشفيات من قبل رئاسة صحة بابل بسرعة الاستجابة وإرسال اسماء المصابين وعناوينهم بالسرعة الممكنة إلى قسم الصحة العامة و تأجيل الامتحانات للمراحل غير المنتهية إلى اشعار اخر وحسب الموقف الوبائي ، مبينا انه " في حال بدأ تسجيل المركبات لأول مرة يكون الدوام لمديرية مرور بابل بنسبة 50% من الموظفين مع تأمين مفرزة صحية من قبل رئاسة الصحة".

وشدد على " عدم السماح لأصحاب المركبات ( الباص ) من اركاب أكثر من 50% وسيتعرض السائق المخالف للمسائلة القانونية مع ضرورة ارتدائه الكمامة والقفاز ويشمل هذا القرار المواطنين أيضاً وعلى المراجعين لدوائر الدولة الالتزام بالإرشادات الوقائية بارتداء الكمامات والقفازات".