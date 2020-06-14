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الأحد, 14 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 02:10 ص

انتفضت في عهد عبد المهدي وتتجدد أيام الكاظمي.. احتجاجات البصرة عنوان فشل حكومات العراق

احتجاجات في البصرة

متظاهرو البصرة: دماء أبنائنا سيدفع ثمنها كل مسؤول صاحب قرار أمني في المحافظة

اشتعلت البصرة من جديد، لترفع لاءات محددة في وجه الكاظمي، لا للفساد ولا للعيداني ولا.. لاستمرار الأحوال الظالمة المتدهورة،  ويرى مراقبون، أن اشتعال المظاهرات في العراق من جديد وبالتحديد داخل محافظة البصرة، أغنى محافظات العراق على الاطلاق يؤكد على الفشل الذريع لحكومة الكاظمي. فقد كانت البصرة في صدارة المحافظات التي انتفضت ضد عادل عبد المهدي، وتجدد الاحتجاجات بها يؤكد أنه لم يتغير شىء داخل العراق. ولم تتحرك الأمور للأمام قيد أنملة. وشهدت البصرة منذ مطلع أكتوبر 2019 الماضي، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، قُتل وأصيب على إثرها عشرات الأشخاص.


وقال عبد اللطيف الزيادي، أحد المتظاهرين، في الاحتجاجات الجديدة، إن مئات من عناصر الحراك الشعبي في البصرة، خرجوا في تظاهرة كبيرة وسط المدينة. وأوضح أن المطلب الأساسي للمتظاهرين هو "استقالة العيداني، والقيادات الأمنية العليا في المحافظة، على خلفية قمع الاحتجاجات. وجاءت التظاهرة بدعوة من الحراك الشعبي بالمحافظة، وجرى تنظيمها في ساحة التظاهر وسط البصرة. وأوضح الزيادي أن العيداني، يتحمل المسؤولية الأكبر بملف قتل المتظاهرين، لأنه رئيس اللجنة الأمنية العليا، وهو مسؤول عن تقديم أي جهة متورطة بقتل المتظاهرين إلى القضاء، ولأنه لم يحرك ساكنا فهو مشترك في جريمة قمع الاحتجاجات بالقوة. وقتل المتظاهرين. 

وحمل المتظاهرون، لافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين الصامتين عن جرائم قتل المتظاهرين، وكتب على إحداها: "دماء أبنائنا سيدفع ثمنها كل مسؤول صاحب قرار أمني في المحافظة.‎ وكشف تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، عن مقتل 490 متظاهرا وإصابة 7.783، واختفاء 25 آخرين للفترة من 1 أكتوبر 2019 ولغاية 21 مارس 2020 تاريخ توقف الاحتجاجات، بسبب قيود كورونا، وتعرض كثير من الناشطين في الاحتجاجات لهجمات من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية.

وفرضت القوات الأمنية، حضراً للتجوال في مختلف شوارع مركز محافظة البصرة، وبحسب مصادر امنية فإن الهدف من وراء هذا الاجراء تضييق الخناق والحد من الحركة في الشوارع بعد تسجيل أعداد كبيرة من فيروس كورونا. في حين كشفت مصادر امنية ان الاجراءت هدفها وأد الاحتجاجات التي خرجت في مختلف شوارع البصرة.
ويرى مراقبون، أن مطالب المتظاهرين عادلة، سواء في إقالة المحافظ أسعد العيداني أوقائد شرطة البصرة رشيد فليح، وتغيير مدراء دوائر الدولة وكلهم أجرموا في حق البصرة طوال السنوات الماضية.
أ.ي

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