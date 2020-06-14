بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 14 حزيران 2020
آخر الأخبار
سالم: السيطرة على المليشيات طريق حكومة الكاظمي لاستعادة المنافذ الحدودية الهاشمي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة سبايكر.. ومن أعطى أمر القتل الجماعي؟ أمر بالقبض على 11 منتسبا بينهم ضابطان اشتركوا بقمع المتظاهرين بذي قار علاوي: موقف كاظمي الافترائي لا يعني لنا شيئاً ولن يؤثر على مسيرتنا الطائي: ضحايا جريمة سبايكر بذمة نوري المالكي جهانغير: 2000 مصاب بالإيدز في السجون الإيرانية صحة كردستان: الوقت مازال مبكرا للسيطرة على كورونا عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي .. تظاهرات واشتباكات في لبنان بسبب ميليشيا حزب الله وانهيار الليرة كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 14 حزيران 2020 01:23 ص

تحمل بصمات ميليشيا حزب الله الإرهابية.. إطلاق صواريخ "كاتيوشا" من جديد على معسكر التاجي

صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

مراقبون: ميليشيا حزب الله الوحيدة بين عصابات إيران التي تمتلك الآلاف من كاتيوشا منذ عقدين

رفض عراقيون، استمرار إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي في العراق وعلى مطار بغداد وقاعدة عين الأسد والمنطقة الخضراء من قبل. وقالوا إن إطلاق هذه الصواريخ زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية، وهى تستبق حالة انفلات أمني كبيرة في العراق. كما تنسف حالة الاستقرار الوهمية في العراق.
وشددوا أن إطلاق صواريخ من نوعية كاتيوشا، وتكرار إطلاقها يؤكد أن ميليشيا حزب الله الإرهابية، وكتائب حزب الله العراق التابعة لها، هى التي تقوم بدور إرهابي قذر في العراق. فهذه الهجمات تحمل بصماتها لأنها الوحيدة وسط ميليشيات إيران وقبل أكثر من عقدين من الزمان، تمتلك الآلاف من نوعية هذه الصواريخ وسبق أن أطلقتها من لبنان باتجاه إسرائيل في العديد من العمليات الإرهابية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أفادت بأن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن استهداف معسكر التاجي رسالة ممن يريدون الإضرار بالعراق. وأضافت في بيان، إنه جرى تكثيف الجهد الاستخباراتي لكشف مهاجمي معسكر التاجي. والأسبوع الماضي، أعلن الجيش العراقي أنّ عناصر مسلّحة مجهولة، أطلقت صاروخاً سقط في محيط مطار بغداد الدولي حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون، في هجوم جديد على المصالح الأميركية في بغداد.


وخلال الفترة الماضية، استُهدفت القواعد الأمريكية، والبعثات الدبلوماسية التابعة لها، بقصف متكرر، سواء في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، أو القواعد العسكرية في الأنبار وبغداد وغيرها من جانب ميليشيات إيران الإرهابية
في سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في مارس الماضي، أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.
وتابعت: وقد عثرت قواتنا على سبعة منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام المجاورة، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها.
ويشدد خبراء، إن هذه الكثافة في تواجد صواريخ كاتيوشا تؤكد أن يد الإرهابي حسن نصر الله فاعلة في العراق.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احتجاجات في البصرة

انتفضت في عهد عبد المهدي وتتجدد أيام الكاظمي.. احتجاجات البصرة عنوان فشل حكومات العراق 14 حزيران 2020 02:10 ص

سريا الخراساني الارهابية

ميليشيا بدر.. سرايا الخراساني.. كتائب الإمام علي إرهابيو إيران في العراق يترقبون العقاب الأمريكي 13 حزيران 2020 11:32 م

نوري المالكي ونصر الله والكوثراني و19 مليار دولار عند حزب الله

بالوثائق| بغداد بوست ينشر: 19مليار دولار من أموال العراق في حوزة حزب الله في لبنان 13 حزيران 2020 09:59 م

الرئيس ترامب والكاظمي

تقرير .. واشنطن تضع النقاط على الحروف .. لا انسحاب من العراق والتحدي الأهم أنشطة إيران الشريرة 13 حزيران 2020 04:12 م

سبايكر

الهاشمي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة سبايكر.. ومن أعطى أمر القتل الجماعي؟ 13 حزيران 2020 04:04 م

safe_image

تظاهرات تونس ضد الإخوان تردد شعارات عبد الناصر : "الإخوان مالهمش أمان".. و"تونس حرة الإخوانجية بره" 13 حزيران 2020 01:39 م

مصارف لبنان

لليوم الثاني على التوالي .. تظاهرات واشتباكات في لبنان بسبب ميليشيا حزب الله وانهيار الليرة 13 حزيران 2020 01:26 م

كورونا عربيا1

كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن 13 حزيران 2020 01:09 م

التعليقات