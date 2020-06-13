سالم: السيطرة على المليشيات طريق حكومة الكاظمي لاستعادة المنافذ الحدودية

أكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، أن الحكومة لن تتمكن من استعادة المنافذ الحدودية دون السيطرة على المليشيات.



وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الحكومة عاجزة عن السيطرة على المنافذ الحدودية، وأي محاولة لاستعادتها من الميلشيات والأحزاب، لن تجدي، بدون أن يتم السيطرة على الميلشيات وتفكيك فرق الاغتيال".



وأضاف ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعرف الحل، لكن إن صمت أمام تهديد مسلح من تحالف رفحاء، كيف سيقاوم الميلشيات؟"، مبيناً أن "بناء الدولة ثقافة، غائبة عن السلطة".

