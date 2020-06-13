علاوي: موقف كاظمي الافترائي لا يعني لنا شيئاً ولن يؤثر على مسيرتنا

علق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، على اتهام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن علاوي أراد وزارة الدفاع وأن تكون ابنته مستشارة.

وقال علاوي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، "‏أتقدم بالامتنان لجميع من وقف مسانداً بوجه حملة الافتراءات التي أطلقها رئيس الوزراء المؤقت مصطفى كاظمي ضدي وضد أفراد أسرتي، من قيادات سياسية واجتماعية ونواب وشيوخ عشائر واكاديميين".

‏وأضاف، أن "موقف كاظمي الافترائي لن يعني لنا شيئاً ولن يؤثر على مسيرتنا".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي سابق، إن إياد علاوي يشن هجوما على الحكومة منذ اليوم الأول، لأنه أراد وزارة الدفاع وأن تكون ابنته مستشارة، وأنا رفضت".