بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 13 حزيران 2020
آخر الأخبار
سالم: السيطرة على المليشيات طريق حكومة الكاظمي لاستعادة المنافذ الحدودية الهاشمي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة سبايكر.. ومن أعطى أمر القتل الجماعي؟ أمر بالقبض على 11 منتسبا بينهم ضابطان اشتركوا بقمع المتظاهرين بذي قار علاوي: موقف كاظمي الافترائي لا يعني لنا شيئاً ولن يؤثر على مسيرتنا الطائي: ضحايا جريمة سبايكر بذمة نوري المالكي جهانغير: 2000 مصاب بالإيدز في السجون الإيرانية صحة كردستان: الوقت مازال مبكرا للسيطرة على كورونا عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي .. تظاهرات واشتباكات في لبنان بسبب ميليشيا حزب الله وانهيار الليرة كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 13 حزيران 2020 03:36 م

علاوي: موقف كاظمي الافترائي لا يعني لنا شيئاً ولن يؤثر على مسيرتنا

اياد علاوي

علق زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، على اتهام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن علاوي أراد وزارة الدفاع وأن تكون ابنته مستشارة.

وقال علاوي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، "‏أتقدم بالامتنان لجميع من وقف مسانداً بوجه حملة الافتراءات التي أطلقها رئيس الوزراء المؤقت مصطفى كاظمي ضدي وضد أفراد أسرتي، من قيادات سياسية واجتماعية ونواب وشيوخ عشائر واكاديميين".

‏وأضاف، أن "موقف كاظمي الافترائي لن يعني لنا شيئاً ولن يؤثر على مسيرتنا".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي سابق، إن إياد علاوي يشن هجوما على الحكومة منذ اليوم الأول، لأنه أراد وزارة الدفاع وأن تكون ابنته مستشارة، وأنا رفضت".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

سالم: السيطرة على المليشيات طريق حكومة الكاظمي لاستعادة المنافذ الحدودية 13 حزيران 2020 04:36 م

نوري المالكي

الطائي: ضحايا جريمة سبايكر بذمة نوري المالكي 13 حزيران 2020 03:27 م

المحلل السياسي والأمني هشام الهاشمي

خبير سياسي: السقوط الحر للاقتصاد العراقي روض جميع الأيدولوجيات والهمجيات المتطرفة 13 حزيران 2020 11:21 ص

اياد علاوي

علاوي يتحدث عن محاكمات صورية وسرية لمعرفة المتسبب باحتلال الموصل 10 حزيران 2020 04:57 م

عدنان الاسدي

الأسدي: لماذا لا يتم إعدام الإرهابيين والدواعش المحكومين بالإعدام؟ 09 حزيران 2020 04:10 م

الصجري

الصجري يدعو الكاظمي إلى إلغاء مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء 09 حزيران 2020 01:11 م

safe_image

نائب : جلسة التصويت على تكملة الكابينة الوزارية فضيحة مدوية 09 حزيران 2020 01:10 م

201807060244574457

خبير استراتيجي يكشف هذه المعلومة عن الحوار العراقي الأمريكي 09 حزيران 2020 11:04 ص

التعليقات