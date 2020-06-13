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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 13 حزيران 2020 03:27 م

الطائي: ضحايا جريمة سبايكر بذمة نوري المالكي

نوري المالكي
أكد المحلل السياسي، مجاهد الطائي، أن من دفع الشباب إلى الموت يحاضر علينا بعهر سياسي.

وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "شباب بعمر الزهور ذهبوا ضحية فساد وخيانة قادة سياسيين، وتعاون ولامبالاة واستهتار قادة أمنيين، وتآمر الجارة إيران على العراقيين، مع التحضيرات لحرب كبرى كانت تتطلب استقطاب واستعراض للأجرام والوحشية بـداعش".

وأضاف الطائي أن "الكارثة أن من دفع بهم إلى الموت يحاضر علينا بعهر سياسي"، منهياً تغريدته بهاشتاج: "سبايكر بذمة المالكي".
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