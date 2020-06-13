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السبت, 13 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 13 حزيران 2020 02:42 م

جهانغير: 2000 مصاب بالإيدز في السجون الإيرانية

سجن إيراني

أكد رئيس منظمة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، اليوم السبت، وجود ألفي سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين في السجون الإيرانية 211 ألف وهم محتجزون في 268 مركزًا.

وقال جهانغير خلال حفل انتهاء مهمته وتعيين السلطة القضائية بدلًا منه محمد مهدي محمدي، الاسبوع الماضي: "إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء".

وذكر جهانغير، أنه "مع انتشار فيروس كورونا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26  شباط الماضي، وبحلول نهاية آيار الماضي، تم منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم، وأطلب أن يتم الحرص على إعادتهم".

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