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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 02:22 م

لجنة برلمانية : الحكومة ليس بنيتها إرسال الموازنة

الكاظمي

اكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية اهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين  باية موازنة لما تبقى من العام الحالي.

وقال رئيس اللجنة  النائب سلام الشمري في بيان صحفي :"  ان البرلمان حدد الثلاثين  من الشهر الحالي موعدا  نهائيا لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان ، والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك ".

واضاف الشمري :" ان  ما طرحه وزير المالية حول الموازنة الافتراضية سيجد معارضة برلمانية في ظل حق البرلمان بتشريع الموازنة لكل عام مهما كانت مدتها ".

واوضح انه :" مهما يكن الاتفاق البرلماني الحكومي على موازنة العام الحالي فيجب وضع فقرة حقوق الفلاحين والمزارعين وعدم تأخيرها في ظل الرغبة الوطنية الواضحة بالوصول الى انتاج وفير يديم حالة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ، خاصة الستراتيجية منها ".
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