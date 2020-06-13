الهجرة الدولية تطلق مشروعا لتشجيع الأسر النازحة في الأنبار على العودة الى مناطقها



اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة :" ان منظمة الهجرة الدولية اطلقت مشروعا لدعم الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة ".



وقال ابو ريشة في تصريح صحفي :" ان منظمة الهجرة الدولية ( IOM) اطلقت مشروعا لدعم الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة من خلال دفع رواتب مالية لكل اسرة عائدة لمدة ثلاثة اشهر ، في خطوة تهدف الى تشجيع الاسر النازحة على العودة الى مناطق سكناها المحررة بعد عودة الامن والاستقرار والخدمات الى كافة الاحياء السكنية ".



واضاف :" ان المنظمة تكفلت ايضا باعادة اعمار وتأهيل المنازل المتضررة جراء العمليات الارهابية ، للاسر التي تعود الى مناطق سكناها "، مبينا :" ان اطلاق هذا المشروع من قبل منظمة الهجرة الدولية سيسهم في عودة مئات الاسر النازحة الى مناطقها ".