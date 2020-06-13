الاتحاد الوطني يوضح موقفه من موضوع الدوائر الانتخابية



اكد نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وجود حوارات وملاحظات بشأن تعديل قانون الانتخابات، فيما اشار الى ان مقترح جعل كل محافظة دوائر انتخابية متعددة سيولد صعوبة في اجراء الانتخابات.



وقال النائب طه امين في تصريح صحفي :" ان الحوارات حول تعديل قانون الانتخابات بين الاطراف السياسية مستمرة وسيناقش مجلس النواب هذا التعديل في جلساته المقبلة".



واضاف:" ان الملاحظات الموجودة هي حول موضوع الدوائر الانتخابية، وهناك مطالبات بجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وليست دوائر متعددة".



واشار الى، ان"مقترح جعل كل محافظة دوائر انتخابية متعددة سيولد صعوبة في اجراء الانتخابات كما سيسهم في حدوث مشاكل عديدة ، لذا من الافضل جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة".