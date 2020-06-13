رئيس لجنة نيابية: حقوق الفلاحين والمزارعين أمر مهم يجب تضمينه بالموازنة المقبلة

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري أهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين باية موازنة لما تبقى من العام الحالي.



وقال في بيان صحفي ان البرلمان حدد 30 من الشهر الحالي الموعد النهائي لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك.



وأضاف الشمري ان ما طرحه وزير المالية حول الموازنة الافتراضية سيجد معارضة برلمانية في ظل حق البرلمان بتشريع الموازنة لكل عام مهما كانت مدتها.



واوضح انه مهما يكن الاتفاق البرلماني الحكومي على موازنة العام الحالي فيجب وضع فقرة حقوق الفلاحين والمزارعين وعدم تأخيرها في ظل الرغبة الوطنية الواضحة بالوصول إلى إنتاج وفير يديم حالة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها.