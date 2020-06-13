جبهة الإنقاذ: على الكاظمي أن يفك أسره من الأطراف السياسية.. وتراجع الحكومة عن قراراتها سيفقدها ثقة المواطنين

دعا المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أن "يفك أسره" من الأطراف السياسية، ويتخذ قرارات حاسمة لا يتراجع عنها، لإصلاح البلاد.



وقال عبطان، في تصريح صحافي إنه "لا يمكن أن يذهب الكاظمي لزيارة مديرية التقاعد ويعد بعدم استقطاع رواتبهم، ومن ثم يعود لفرض استقطاعات عليهم، ومن ثم يتراجع عن قرار الاستقطاع ويوجه بإعادة المبالغ المستقطعة".



واكد اهمية "أن تكون قرارات رئيس الحكومة حاسمة، وضمن مصلحة البلد، وألا يتراجع عنها، لأن التراجع إذا تكرر سيفقد المواطنين الثقة بقرارات الحكومة، ما يؤدي إلى حالة من عدم الالتزام بأي قرار حكومي، وكل ذلك سينعكس على إدارة الدولة ويجعل قراراتها مرتبكة".



ودعا عبطان الكاظمي إلى أن "يفك نفسه من أسر البرلمان والأطراف الأخرى، وأن تكون له قرارات حاسمة تخص محاربة الفساد، وسحب السلاح المنفلت، وغيرها من القرارات التي تعيد ثقة الشعب به.