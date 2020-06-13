عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة إصابة مديرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي بكورونا.



وقالت الوزارة في بيان انها تنفي ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم طيف سامي محمد السعيدي مبينة ان هذا الكتاب مزور.



واوضحت ان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الامن الصحي للبلد وارباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية او مختبرات الوزارة والتي تعمل طوال الليل والنهار لاجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه باصابتهم بالفيروس



ودعت الوزارة المواطنين الى عدم تناقل مثل هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الوزارة مشيرة الى انه يتم نشر الاخبار والموقف وكافة النشاطات والمستجدات الخاصة بكوفيد 19 عبر مواقع الوزارة الرسمية.

