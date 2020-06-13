بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 13 حزيران 2020
آخر الأخبار
جهانغير: 2000 مصاب بالإيدز في السجون الإيرانية صحة كردستان: الوقت مازال مبكرا للسيطرة على كورونا عاجل.. الصحة تنفي إصابة مديرة الموازنة بالمالبة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي .. تظاهرات واشتباكات في لبنان بسبب ميليشيا حزب الله وانهيار الليرة كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن الصحة: غداً بدء حظر التجوال الجزئي بالعراق وعقوبات للمخالفين.. وترجيحات بالحظر الشامل فريق عراقي ينجز بحثا علميا لاستخدام الطاقة الشمسية بتنقية الماء الخام لليوم الثامن على التوالي.. تونس تعلن خلوها من الإصابات الجديدة بفايروس كورونا مدرب برشلونة يكشف تطورات إصابة ميسي هجوم مسلح على منزل نائب محافظ صلاح الدين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 01:39 م

تظاهرات تونس ضد الإخوان تردد شعارات عبد الناصر : "الإخوان مالهمش أمان".. و"تونس حرة الإخوانجية بره"

safe_image
تأبى تونس أن تكون لقمة سائغة للإخوان فتنتفض مجددا ضد أطماعهم  وخرج أبناء تونس المخلصون إلى الشوارع والميادين، مطالبين بوقف تدخل الاخوان   في ليبيا، واصفين ذلك بالاستعمار.
"تونس حرة الإخوانجية بره"
المتظاهرون التونسيون أدانوا الأصوات البرلمانية المشبوهة العميلة التي تدافع بكل صفاقة عن أسيادهم  .
انتفاضة حرة ترفض التفريط في شبر من تراب بلادهم، لتأكيد أن تونس لن تقبل بأي مخطط للإخوان في ليبيا، أو تحويل بلدهم لجسر عبور أو قاعدة لهم 

الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر كان حاضرا بقوة في انتفاضة التونسيين ضد  الإخونجية الذين لا يراعون إلا ولا ذمة في بلاد العرب، ليصرخ المتظاهرون من قلوبهم: "عبدالناصر قالها زمان.. الإخوان مالهمش أمان"...
وعقد البرلمان التونسي مؤخرا جلسة مساءلة للغنوشي شهدت انتقادات حادة له ولتنظيم الإخوان واتهامات بالعمالة لقطر على حساب أمن بلاده القومي..

ولكن الغنوشي أفلت من العزل بتكتل من أنصاره الإخونجية الذين أحبطوا عملية المحاسبة والمساءلة أمام عين الشعب التونسي ليواصل هذا التنظيم الإرهابي بث سمومه في عقول المواطنين لبيع وتسليم الأرض العربية إلى الاخوان الجدد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصارف لبنان

لليوم الثاني على التوالي .. تظاهرات واشتباكات في لبنان بسبب ميليشيا حزب الله وانهيار الليرة 13 حزيران 2020 01:26 م

كورونا عربيا1

كورونا عربيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات والعراق يسجل 17770حتى الآن 13 حزيران 2020 01:09 م

حظر التجول وكورونا1

الصحة: غداً بدء حظر التجوال الجزئي بالعراق وعقوبات للمخالفين.. وترجيحات بالحظر الشامل 13 حزيران 2020 12:51 م

كورونا في تونس

لليوم الثامن على التوالي.. تونس تعلن خلوها من الإصابات الجديدة بفايروس كورونا 13 حزيران 2020 12:21 م

أورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الامريكية

مسؤولة أمريكية: إيران تتطلع لتحويل العراق إلى دولة يمكنها السيطرة عليها.. وتمزيق الشعب العراقي 13 حزيران 2020 10:44 ص

المالكي والكاظمي

الكاظمي يهاجم نوري المالكي.. ويتهم أطرافا سياسية بخداع الشعب العراقي 13 حزيران 2020 10:30 ص

العراق وأمريكا

الخارجية الأمريكية: الحوار مع بغداد سينقل العلاقات من العسكرية والأمنية إلى مرحلة جديدة 13 حزيران 2020 09:38 ص

أورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الامريكية

لطمة لإيران وميليشياتها.. واشنطن: الوجود العسكري ليس أساس الحوار مع بغداد 13 حزيران 2020 12:41 ص

التعليقات