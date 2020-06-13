تظاهرات تونس ضد الإخوان تردد شعارات عبد الناصر : "الإخوان مالهمش أمان".. و"تونس حرة الإخوانجية بره"

تأبى تونس أن تكون لقمة سائغة للإخوان فتنتفض مجددا ضد أطماعهم وخرج أبناء تونس المخلصون إلى الشوارع والميادين، مطالبين بوقف تدخل الاخوان في ليبيا، واصفين ذلك بالاستعمار.

"تونس حرة الإخوانجية بره"

المتظاهرون التونسيون أدانوا الأصوات البرلمانية المشبوهة العميلة التي تدافع بكل صفاقة عن أسيادهم .

انتفاضة حرة ترفض التفريط في شبر من تراب بلادهم، لتأكيد أن تونس لن تقبل بأي مخطط للإخوان في ليبيا، أو تحويل بلدهم لجسر عبور أو قاعدة لهم



الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر كان حاضرا بقوة في انتفاضة التونسيين ضد الإخونجية الذين لا يراعون إلا ولا ذمة في بلاد العرب، ليصرخ المتظاهرون من قلوبهم: "عبدالناصر قالها زمان.. الإخوان مالهمش أمان"...

وعقد البرلمان التونسي مؤخرا جلسة مساءلة للغنوشي شهدت انتقادات حادة له ولتنظيم الإخوان واتهامات بالعمالة لقطر على حساب أمن بلاده القومي..



ولكن الغنوشي أفلت من العزل بتكتل من أنصاره الإخونجية الذين أحبطوا عملية المحاسبة والمساءلة أمام عين الشعب التونسي ليواصل هذا التنظيم الإرهابي بث سمومه في عقول المواطنين لبيع وتسليم الأرض العربية إلى الاخوان الجدد.

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