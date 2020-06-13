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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 13 حزيران 2020 01:24 م

احذر.. هذا التطبيق يهدد 40 مليون مستخدم للهواتف الذكية حول العالم

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يلجأ ملايين الأشخاص حول العالم إلى تطبيقات الهواتف الذكية في محاولة منهم للتواصل أو التسلية أثناء العزل العام الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأثناء هذا الفيضان من تحميل التطبيقات الترفيهية على الهواتف الذكية دشن بعض المخترقين تطبيقات خبيثة وأطلقوها على المنصات الإلكترونية بهدف سرقة البيانات والأموال. 

وقال رئيس مؤسسة "سيكيور دي" جيفري كليفز لصحيفة "ميرور" البريطانية" إن بعض المخادعين صمموا تطبيقات تدر عليهم أموالا من مستخدمين لا يعلمون حتى أنهم يدفعون مقابل لاشيء.


وتابع "في سيكيور دي، شهدنا زيادة حادة في تطبيقات التسلية التي تنجزها جهات مبهمة وتضعها على متجر جوجل بلاي، وتدعو المستخدمين للاشتراك للحصول على خدمات متميزة، ثم يستولون على الأموال من بطاقات الائتمان الخاصة بالمشتركين".
وتسلط مؤسسة سيكيور دي الضوء على تطبيق بعينه، وهو تطبيق مزعج يسمى Snaptube.


وجاء في التقرير الذي أعدته المؤسسة التي تعمل في مجال الوقاية السيبريانية "إن التطبيق الأكثر إزعاجًا حتى الآن في عام 2020 هو Snaptube، وهو تطبيق لتنزيل الفيديو تم تنزيله أكثر من 40 مليون مرة حول العالم".

يذكر أنه في عام 2019، سجلت منصة سيكيور دي، مليون معاملة احتيالية من خلال التطبيق نفسه "أكثر من نصفها في البرازيل" بحسب التقرير ذاته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أبلغت سيكيور دي عن التطبيق، إلا أنه لا يزال متاحًا من خلال العديد من متاجر تطبيقات الطرف الثالث.
وأضاف مدير سيكيور قائلا "الوضع مقلق للغاية، لذا نقترح على جميع المستخدمين مسح تطبيق Snaptube للوقاية من مخاطره".

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